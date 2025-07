Concert « Mama’s Biscuits » ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert « Mama’s Biscuits » ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 12 juillet 2025.

Concert « Mama’s Biscuits »

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2025-07-12 20:30:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Blues

Mama’s Biscuits joue un blues teinté de rhythm’n’blues, soul et swing, alliant compos et reprises dans un répertoire fondé sur une approche profonde et sincère, fidèle à la tradition.

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Concert « Mama’s Biscuits »

Blues

Mama’s Biscuits play blues tinged with rhythm’n’blues, soul and swing, combining songwriting and cover versions in a repertoire based on a deep, sincere approach, faithful to tradition.

German :

Blues

Mama?s Biscuits spielen einen Blues, der von Rhythm’n’Blues, Soul und Swing gefärbt ist. Sie verbinden Kompositionen und Coverversionen in einem Repertoire, das auf einem tiefen und aufrichtigen Ansatz basiert, der der Tradition treu bleibt.

Italiano :

Blues

I Mama’s Biscuits suonano un blues tinto di rhythm’n’blues, soul e swing, combinando composizioni originali e cover in un repertorio basato su un approccio profondo, sincero e fedele alla tradizione.

Espanol :

Blues

Mama’s Biscuits tocan un blues teñido de rhythm’n’blues, soul y swing, combinando composiciones originales y versiones en un repertorio basado en un enfoque profundo, sincero y fiel a la tradición.

