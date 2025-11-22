Concert Mama’s Biscuits ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Mama’s Biscuits

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Ryth’n Blues

Mama’s Biscuits joue un blues teinté de rhytm’n blues, soul et swing, alliant compositions et reprises dans un répertoire fondé sur une approche profonde et sincère, fidèle à la tradition. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Concert Mama’s Biscuits

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Mama’s Biscuits Gisors a été mis à jour le 2025-11-17 par Vexin Normand Tourisme