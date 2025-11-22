Concert Mama’s Biscuits ZAC du Mont de Magny Gisors
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Ryth’n Blues
Mama’s Biscuits joue un blues teinté de rhytm’n blues, soul et swing, alliant compositions et reprises dans un répertoire fondé sur une approche profonde et sincère, fidèle à la tradition. .
+33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
