Concert MANDO ACCORD Place de l’Église Lamoura

Concert MANDO ACCORD Place de l’Église Lamoura mercredi 23 juillet 2025.

Concert MANDO ACCORD

Place de l’Église Centre du village Lamoura Jura

Gratuit

Début : 2025-07-23 19:45:00

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Ce spectacle est constitué de compositions inédites et de reprises célèbres parmi les plus

beaux standards qui ont marqué la scène française et l’histoire de la chanson française.

Une création originale qui revisite les styles et les époques au son de la mandoline et de

l’accordéon. Ce projet est le fruit d’une rencontre entre François LOUWAGIE et Jean-Robert

CHAPPELET

Amoureux depuis toujours des mots de la chanson française et de ses plus grands chanteurs,

François LOUWAGIE et Jean-Robert CHAPPELET apportent au projet leur sensibilité

musicale, leur énergie. La complémentarité de leur instrument assure une musicalité originale,

sensible et puissante. Le binôme aborde cette nouvelle création comme un retour aux sources

et mettent leur expérience musicale au service de cette création. Ils ont la faculté de puiser

leur inspiration tant dans le répertoire populaire comme dans le Jazz.

Tous deux assurent la direction musicale, co écrivent des mélodies et les arrangements. Le

comédien/metteur en scène Pierre GRAMMONT est pressenti pour la conduite de la narration

et la scénographie. L’une des pistes évoquées est la création d’un espace rappelant le cabaret

avec une grande proximité avec le public qui fait parti intégrante du spectacle. Il est invité à

reprendre les chansons en choeur. .

