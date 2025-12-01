Concert Mando Django Trio Kfé du Port Plougasnou
Concert Mando Django Trio Kfé du Port Plougasnou samedi 20 décembre 2025.
Concert Mando Django Trio
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Le Kfé du Port vous propose une nouvelle soirée musicale pour ce début de vacances de Noël ! Le Mando Django Trio, composé de Julien Bataille (mandolines), Léo Grenapin (guitare) et Bertrand Seynat (contrebasse), animera la soirée. Au programme une découverte du jazz manouche!
Kfé du Port 13 rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 75 83 01
