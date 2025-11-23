Concert Mandolines Estudiantina de Valence Châteaudouble

Concert Mandolines Estudiantina de Valence

Salle des Fêtes Châteaudouble Drôme

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 18:30:00

2025-11-23

Cet ensemble valentinois de 25 musiciens ( mandolines, mandoles, guitares et basse ), dirigé par Manon Rigal, interprétera un répertoire varié de musique classique, musique contemporaine et musiques du monde.

Salle des Fêtes Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

This Valence-based ensemble of 25 musicians (mandolins, mandolas, guitars and bass), directed by Manon Rigal, will perform a varied repertoire of classical, contemporary and world music.

German :

Dieses 25-köpfige Ensemble aus Valence ( Mandolinen, Mandolen, Gitarren und Bass ), das von Manon Rigal geleitet wird, wird ein vielfältiges Repertoire aus klassischer Musik, zeitgenössischer Musik und Weltmusik darbieten.

Italiano :

Questo ensemble di Valence, composto da 25 musicisti (mandolini, mandole, chitarre e basso) e diretto da Manon Rigal, eseguirà un repertorio vario di musica classica, contemporanea e mondiale.

Espanol :

Este conjunto de 25 músicos de Valence (mandolinas, mandolas, guitarras y bajo), dirigido por Manon Rigal, interpretará un variado repertorio de música clásica, contemporánea y del mundo.

