Concert Mandy Le Farfa’dés Gannat 9 août 2025 20:00

Allier

Concert Mandy Le Farfa’dés 4 Place Rantian Gannat Allier

Ne manquez pas le concert de Mandy à Gannat ! Une soirée pop pleine d’énergie, de voix envoûtante et de rythmes entraînants. Rendez-vous pour un show vibrant et festif à partager entre amis ou en famille. Ambiance garantie !

Le Farfa’dés 4 Place Rantian

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 47 28 lefarfades2023@gmail.com

English :

Don’t miss Mandy’s concert in Gannat! A pop evening full of energy, captivating vocals and catchy rhythms. A vibrant, festive show to share with friends and family. Atmosphere guaranteed!

German :

Verpassen Sie nicht das Konzert von Mandy in Gannat! Ein Popabend voller Energie, einer bezaubernden Stimme und mitreißenden Rhythmen. Freuen Sie sich auf eine vibrierende und festliche Show, die Sie mit Freunden oder der Familie teilen können. Stimmung garantiert!

Italiano :

Non perdetevi il concerto di Mandy a Gannat! Una serata pop piena di energia, voci ammalianti e ritmi accattivanti. Uno spettacolo vibrante e festoso da condividere con amici e familiari. Atmosfera garantita!

Espanol :

¡No te pierdas el concierto de Mandy en Gannat! Una velada pop llena de energía, voces hechizantes y ritmos pegadizos. Un espectáculo vibrante y festivo para compartir con amigos y familiares. ¡Ambiente garantizado!

