Concert Mannhein Bar associatif L’Ecurie Genêts

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 23:30:00

Dîner-concert avec Mannhein, rock. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

