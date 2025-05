Concert Manny à L’Echoppe (Variétés Pop Rock) – Boyardville Saint-Georges-d’Oléron, 30 mai 2025 21:00, Saint-Georges-d'Oléron.

Charente-Maritime

Concert Manny à L’Echoppe (Variétés Pop Rock) Boyardville 34 rue des Hippocampes Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-05-30 21:00:00

fin : 2025-05-30 23:30:00

2025-05-30

Manny reprend des titres pop rock sur la terrasse de L’Echoppe !

Boyardville 34 rue des Hippocampes

Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 62 88 contact@lechoppe-oleron.fr

English : Concert Manny at L’Echoppe (Variety Pop Rock)

Manny covers pop rock on the terrace of L’Echoppe!

German : Konzert Manny im L’Echoppe (Varieté Pop Rock)

Manny covert Pop-Rock-Titel auf der Terrasse von L’Echoppe!

Italiano :

Manny fa cover pop rock sulla terrazza de L’Echoppe!

Espanol : Concierto de Manny en L’Echoppe (Variety Pop Rock)

¡Manny versiona pop rock en la terraza de L’Echoppe!

