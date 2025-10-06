Concert Manon Mullener Piano en Valois 2025 Place Rousseau Soyaux
Concert Manon Mullener Piano en Valois 2025
Place Rousseau Espace Soëlys Soyaux Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-06 20:00:00
fin : 2025-10-06
2025-10-06
Manon Mullener, pianiste suisse d’exception, mêle jazz, musique latine et influences suisses dans un style vibrant et captivant.
Place Rousseau Espace Soëlys Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
English :
Manon Mullener, an exceptional Swiss pianist, blends jazz, Latin music and Swiss influences in a vibrant, captivating style.
German :
Manon Mullener, eine Schweizer Ausnahmepianistin, vermischt Jazz, lateinamerikanische Musik und Schweizer Einflüsse in einem vibrierenden und fesselnden Stil.
Italiano :
Manon Mullener, eccezionale pianista svizzera, fonde jazz, musica latina e influenze svizzere in uno stile vibrante e accattivante.
Espanol :
Manon Mullener, excepcional pianista suiza, mezcla jazz, música latina e influencias suizas en un estilo vibrante y cautivador.
