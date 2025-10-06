Concert Manon Mullener Piano en Valois 2025 Place Rousseau Soyaux

Concert Manon Mullener Piano en Valois 2025 Place Rousseau Soyaux lundi 6 octobre 2025.

Concert Manon Mullener Piano en Valois 2025

Place Rousseau Espace Soëlys Soyaux Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06 20:00:00
fin : 2025-10-06

Date(s) :
2025-10-06

Manon Mullener, pianiste suisse d’exception, mêle jazz, musique latine et influences suisses dans un style vibrant et captivant.
  .

Place Rousseau Espace Soëlys Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62  pianoenvalois@wanadoo.fr

English :

Manon Mullener, an exceptional Swiss pianist, blends jazz, Latin music and Swiss influences in a vibrant, captivating style.

German :

Manon Mullener, eine Schweizer Ausnahmepianistin, vermischt Jazz, lateinamerikanische Musik und Schweizer Einflüsse in einem vibrierenden und fesselnden Stil.

Italiano :

Manon Mullener, eccezionale pianista svizzera, fonde jazz, musica latina e influenze svizzere in uno stile vibrante e accattivante.

Espanol :

Manon Mullener, excepcional pianista suiza, mezcla jazz, música latina e influencias suizas en un estilo vibrante y cautivador.

L’événement Concert Manon Mullener Piano en Valois 2025 Soyaux a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême