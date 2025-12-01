Concert Manu sings the blues Hésingue

Concert Manu sings the blues

Concert Manu sings the blues

Sous la direction de Jean-Claude André, le SLBB nous propose une soirée unique en compagnie de la charismatique chanteuse Manu Hartmann, fidèle au groupe depuis près de 15 ans. Lauréate de prestigieux prix, dont le Blues Challenge de Memphis et nommée deux fois au Swiss Blues Awards , Manu Hartmann apportera ses compositions originales sans oublier les grands classiques du blues au répertoire du big band.

Avec le Saint-Louis Blues Band

Tout public

Durée 1h30 (avec entracte) .

16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

