CONCERT MANUELA DIAZ Sète

503 boulevard Pierre Mendès Sète

Avec French Bohemian , la chanteuse et performeuse Manuela Diaz révélée dès l’âge de 8 ans et gagnante de The Voice Kids livre un spectacle incandescent où la scène devient un véritable terrain de jeu.Elle revisite des titres emblématiques dans un univers flamenco-pop, porté par des guitares acoustiques, des percussions et une émotion brute.Des compositions originales viennent enrichir ce voyage musical vibrant, entre rythmes latinos et énergie contemporaine.Entourée de Vicente (guitare flamenco), Patito (percussions) et FRACO (basse et chant latino-pop), Manuela forme un collectif soudé qui fait du live un moment de partage intense chant habité, danse enracinée, rythmes puissants, émotions à vif.Plus qu’un concert, une expérience scénique totale où chaque note et chaque mouvement transportent le public. .

503 boulevard Pierre Mendès Sète 34200 Hérault Occitanie

