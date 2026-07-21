Concert | Manyl & Compagnie Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

samedi 22 août 2026 · Les Amis de la Brouette · Saint-Aubin-de-Lanquais

Informations pratiques

Saint-Aubin-de-Lanquais

Concert | Manyl & Compagnie

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Un air de trad et de pop folk acoustique, des rythmes du monde, des mots qui parlent de nous. Pour prendre le large et s’évader, se ressourcer. Pour rêver ou taper du pied.

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

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English : Concert | Manyl & Compagnie

L’événement Concert | Manyl & Compagnie Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides