Concert Mao Fujita Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Mao Fujita

Mardi 31 mars 2026 à partir de 20h30. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 82 EUR

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31

Mao Fujita au Festival de Pâques pour la troisième année consécutive cette fois, le jeune pianiste japonais est seul sur scène pour un récital qui couvre un peu plus d’un siècle de musique, de Beethoven à Berg.

En quelques années seulement, Mao Fujita s’est imposé par sa sensibilité et le naturel de son jeu sur les grandes scènes du monde musical. Cet ancien lauréat (à 20 ans) du Concours Tchaïkovski dessine un programme de récital comme il aime à le faire, jouant des échos, des contrastes et des prolongements. Parmi les sonates de Beethoven et de Brahms, il choisit leurs premières. Puissante, virtuose, la Sonate de Brahms adopte dans son deuxième mouvement la forme de la variation une écriture qui inspire également Mendelssohn (dont les Variations sérieuses sont pensées en hommage à Beethoven) et Berg, dans une œuvre de jeunesse assez rare au concert. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mao Fujita is a guest of the Easter Festival for the third year in a row. This time, the young Japanese pianist takes to the stage alone for a recital that spans over a century of music, from Beethoven to Berg.

