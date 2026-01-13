CONCERT MARC AMSELLEM FLORENT PAGNY Salle Gagarine Port-de-Bouc

CONCERT MARC AMSELLEM FLORENT PAGNY

Soirée exceptionnelle à Port-de-Bouc !



L’Office de Tourisme de Port-de-Bouc vous donne rendez-vous pour un concert hommage à Florent Pagny avec Marc Amsellem et son spectacle

Chante Florent Pagny



Avec sa voix puissante et pleine d’émotion, Marc Amsellem fait revivre les plus grands succès de Florent Pagny dans un hommage sincère, vibrant et passionné. Un moment musical intense à partager entre fans et amateurs de chanson française ❤️



Pot convivial offert à l’issue du concert par l’Office de Tourisme de Port-de-Bouc !



Tarifs

➡️ 10 €

➡️ 5 € pour les adhérents de l’Office de Tourisme



Infos & réservations

Office de Tourisme de Port-de-Bouc

☎️ 04 42 06 27 28

Billets disponibles directement sur place



⚠️ Places limitées ne tardez pas !



✨ Une soirée à ne surtout pas manquer ! ✨ .

Salle Gagarine 30 Rue Charles Nédélec Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 cgonzalez@portdebouc-tourisme.fr

