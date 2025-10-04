Concert Marc Minelli & Fred Hevert Place Porte Coucou Salon-de-Provence

Concert Marc Minelli & Fred Hevert

Samedi 4 octobre 2025 de 21h à 23h30. Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

C’est une histoire d’amitié, deux gars qui se sont connus en classe de quatrième dans un collège normand…

et ont monté ensemble leurs premiers groupes sous l’influence des scènes Punk de New York ou Londres, comme on les vivait au Havre considéré à l’époque comme le haut lieu du Rock n’roll en France grâce à des groupes comme Little Bob Story et les Dogs.



Aujourd’hui ils se retrouvent pour présenter leur premier album commun, dix titres produits par le duo, ponctués de morceaux originaux composés dans des studios Vintage et interprétés comme il se doit, avec franchise, enthousiasme, et précision.



10€ / Gratuit pour les adhérents Billetterie sur portail-coucou.com .

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

