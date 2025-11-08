Concert Marcel et son orchestre & Les chasse patates Château-Thierry

Concert Marcel et son orchestre & Les chasse patates

2 Avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne

Tarif : 23 – 23 – 28

23

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

Date(s) :

2025-11-08

La Biscuiterie vous donne rendez-vous pour une soirée survoltée le samedi 8 novembre 2025 à 20h au Palais des Rencontres avec Marcel et son Orchestre, accompagnés des Chasse Patates. Entre énergie rock, rythmes ska et humour décapant, préparez-vous à un concert festif et engagé qui promet de faire vibrer les murs comme les cœurs.

Marcel et son Orchestre

Marcel et son Orchestre, c’est avant tout une histoire d’amitié et de passion pour la musique née dans la ville côtière de Boulogne- sur-Mer en 1980. Ce groupe, composé à l’origine de 4 amis de longue date, a connu de nombreux changements de formation, mais a toujours su garder son esprit décalé et son énergie communicative. Leur musique, mélange détonnant de punk-rock, de ska, de reggae et d’influences diverses, est à l’image de leur personnalité exubérante, irrévérencieuse et résolument festive…

Les chasse patates

Après plusieurs saisons de classiques, d’étapes et de tours de piste à la force du mollet, “LES CHASSE PATATES” gravent leurs propres sillons sur un disque où ils prennent la roue des plus grands champions Raymond Poulidor, Bernard Hinaud, Eddy Merckx. Le titre de leur album “Fais du Vélo” résume à lui seul ce condensé de tubes à Rustine !!! Alors, pour fêter sa sortie, mesdames et messieurs, rendez-vous sur la ligne de départ, attention, 3,2,1… 23 .

2 Avenue de Lauconnois Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 65 81 03 44 palaisdesrencontres@ville-chateau-thierry.fr

