Concert Marco, blues and friends Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Concert Marco, blues and friends

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Avant son départ à la retraite, l’Espace Musical de Montluçon organise un concert hommage au professeur de guitare du Marc Bennejean.

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

English :

Prior to his retirement, Espace Musical de Montluçon is organizing a tribute concert for guitar teacher Marc Bennejean.

