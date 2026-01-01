Concert Marco, blues and friends Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
Concert Marco, blues and friends Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon vendredi 16 janvier 2026.
Concert Marco, blues and friends
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Avant son départ à la retraite, l’Espace Musical de Montluçon organise un concert hommage au professeur de guitare du Marc Bennejean.
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
Prior to his retirement, Espace Musical de Montluçon is organizing a tribute concert for guitar teacher Marc Bennejean.
