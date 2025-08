Concert Marco D. dans Tournée d’adieux…Saison 1 ! Mutzig

Concert Marco D. dans Tournée d’adieux…Saison 1 ! Mutzig vendredi 24 octobre 2025.

Concert Marco D. dans Tournée d’adieux…Saison 1 !

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24 23:00:00

Date(s) :

2025-10-24

Marco D. De l’ingénierie à la musique. Textes poétiques, humour, émotions. Un voyage musical vibrant et intime !

Après des études d’ingénieur et une carrière de Directeur Commercial, Marco D. réalise enfin son rêve d’enfant interpréter ses propres compositions.

Avec des textes ciselés, poétiques et profonds, saupoudrés d’une pointe d’humour, il nous embarque dans un voyage au cœur des émotions universelles.

Portées par des instrumentations riches et variées, ses chansons s’inspirent de figures incontournables de la musique française

Michel Fugain, Serge Gainsbourg, Michel Berger, Francis Cabrel, Véronique Sanson et bien d’autres.

Sa voix grave et chaleureuse nous balade entre mélodies envoûtantes et rythmes entraînants.

Après plusieurs compositions diffusées en privé, son premier album Ma Comédie, sorti en septembre 2023, marque une étape décisive. Disponible sur toutes les plateformes (Spotify, Deezer, Apple Music…), il dévoile 10 titres dans la tradition de la chanson française à texte.

Sur scène, entouré de musiciens inspirés et passionnés, Marco D. transcende et élargi son répertoire avec des chansons aux influences multiples, flirtant avec le reggae et le rap, ainsi que quelques reprises, pour vous offrir un spectacle vibrant, alternant énergie festive et moments d’intimité musicale émouvants.

Deux vidéoclips sont également disponibles, en soutien de deux des dix titres de l’album :

Ma Comédie https://www.youtube.com/watch?v=Wx7hCU4gOLo

Chasseur D’Emotions https://www.youtube.com/watch?v=238v6xs6KOc

Marco D., Vivez la chanson ! .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 95 72 27 marc.daniel41@orange.fr

English :

Marco D.: From engineering to music. Poetic lyrics, humor, emotion. A vibrant, intimate musical journey!

German :

Marco D.: Von der Technik zur Musik. Poetische Texte, Humor, Emotionen. Eine vibrierende und intime musikalische Reise!

Italiano :

Marco D.: Dall’ingegneria alla musica. Testi poetici, umorismo, emozione. Un viaggio musicale vibrante e intimo!

Espanol :

Marco D.: De la ingeniería a la música. Letras poéticas, humor, emoción. Un viaje musical vibrante e íntimo

L’événement Concert Marco D. dans Tournée d’adieux…Saison 1 ! Mutzig a été mis à jour le 2025-07-30 par Espace Rohan de Mutzig