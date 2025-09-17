CONCERT MARCO GRANCELLI Soueich

CONCERT MARCO GRANCELLI Soueich mercredi 17 septembre 2025.

CONCERT MARCO GRANCELLI

SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 19:30:00
fin : 2025-09-17

Date(s) :
2025-09-17

Marco Grancelli (Buenos Aires, Argentine) nous invite à un voyage poétique !
Au son de sa voix et de sa guitare, en longeant les paysages sud américains des Zanbas et des Chacareras, aux Valses péruviennes et aux Marineras. 5  .

SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   soueichkfe@gmail.com

English :

Marco Grancelli (Buenos Aires, Argentina) takes us on a poetic journey!

German :

Marco Grancelli (Buenos Aires, Argentinien) lädt uns zu einer poetischen Reise ein!

Italiano :

Marco Grancelli (Buenos Aires, Argentina) ci invita a un viaggio poetico!

Espanol :

Marco Grancelli (Buenos Aires, Argentina) nos invita a un viaje poético

L’événement CONCERT MARCO GRANCELLI Soueich a été mis à jour le 2025-09-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE