CONCERT MARCO GRANCELLI Soueich

SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne
Tarif : 5 EUR
Début : 2025-09-17 19:30:00
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Marco Grancelli (Buenos Aires, Argentine) nous invite à un voyage poétique !
Au son de sa voix et de sa guitare, en longeant les paysages sud américains des Zanbas et des Chacareras, aux Valses péruviennes et aux Marineras.
SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
English :
Marco Grancelli (Buenos Aires, Argentina) takes us on a poetic journey!
German :
Marco Grancelli (Buenos Aires, Argentinien) lädt uns zu einer poetischen Reise ein!
Italiano :
Marco Grancelli (Buenos Aires, Argentina) ci invita a un viaggio poetico!
Espanol :
Marco Grancelli (Buenos Aires, Argentina) nos invita a un viaje poético
