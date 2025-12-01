Concert Mare Nostrum

13 rue du Couvent Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Assistez à un concert de Noël avec l’ensemble Conviviencia. 0 .

13 rue du Couvent Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 42 84 ste.marie.ecv@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Mare Nostrum Mulhouse a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace