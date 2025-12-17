Concert Mare Nostrum trio Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Mare Nostrum trio

Mardi 27 janvier 2026 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27

2026-01-27

Quoi de mieux qu’un album pour fêter 20 ans d’aventures ? Avec Mare Nostrum IV , Paolo Fresu, Richard Galliano et Jan Lundgren poursuivent leur jazz trip aux racines de l’Europe.

Mon premier est sarde et trompettiste ; mon second est français et accordéoniste ; mon troisième est suédois et pianiste et mon tout est un son européen singulier. Tout commence en 2005 quand Paolo Fresu, Richard Galliano et Jan Lundgren décident d’associer leurs talents lors de trois concerts. Le succès est immédiat tant le jazz qu’ils proposent combine à merveille les traditions musicales de chacun. Trois albums suivront, enregistrés dans leurs pays natals. On pensait la boucle bouclée mais le trio revient en force avec un 4e opus alliant la brume du Nord à la chaleur méditerranéenne. Un climax musical jubilatoire. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

What better way to celebrate 20 years of adventures than with an album? With Mare Nostrum IV, Paolo Fresu, Richard Galliano, and Jan Lundgren continue their jazz journey to the roots of Europe.

