Concert Mareo avec Andrea Campora et Christian Blaize Bar l’Almarita Carolles

Bar l’Almarita 33A Rue de la Poste Carolles Manche

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24 21:00:00

2025-07-24

Le Duo « Mareo » des talentueux Christian Blaize et Andrea Campora dans un registre musical soft rock et anglo-espagnol, saura vous donner le tournis par sa joie communicative et son énergie sur scène.

Libre participation.

Bar l’Almarita 33A Rue de la Poste Carolles 50740 Manche Normandie +33 9 85 10 55 13 almarita.carolles@gmail.com

English : Concert Mareo avec Andrea Campora et Christian Blaize

The « Mareo » duo of the talented Christian Blaize and Andrea Campora, with their soft-rock, Anglo-Spanish musical style, are sure to make your head spin with their infectious joy and energy on stage.

Free admission.

German :

Das Duo « Mareo » der talentierten Christian Blaize und Andrea Campora in einem musikalischen Softrock- und anglo-spanischen Register wird Sie mit seiner ansteckenden Freude und seiner Energie auf der Bühne schwindlig machen.

Freie Teilnahme.

Italiano :

Il duo « Mareo », composto dai talentuosi Christian Blaize e Andrea Campora, suona una musica soft-rock di stampo anglo-spagnolo che sicuramente farà girare la testa con la sua gioia e la sua energia contagiosa sul palco.

Ingresso libero.

Espanol :

El dúo « Mareo », formado por los talentosos Christian Blaize y Andrea Campora, interpreta un estilo de música soft-rock anglo-español que seguro que te hará girar la cabeza con su contagiosa alegría y energía sobre el escenario.

Entrada gratuita.

