Concert Margaux Simone and The Guardians Place Porte Coucou Salon-de-Provence

Concert Margaux Simone and The Guardians

Samedi 7 mars 2026 de 21h à 23h. Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

2026-03-07

Margaux Simone, autrice-compositrice-interprète originaire de Martigues, dévoile son son prochain album Avant que la nuit.

Entre Provence et influences pop seventies, elle signe un retour poétique et solaire à ses racines, accompagné de ses musiciens fidèles, les Guardians. Ensemble, ils donnent corps à ses compositions, mêlant énergie rock, poésie et esprit seventies. Leur complicité musicale contribue à créer une atmosphère intime et chaleureuse, où chaque instrument dialogue avec les paroles.



Les textes et mélodies s’inspirent autant de Brian Wilson et Fleetwood Mac que de Marcel Pagnol ou Le Corbusier. Cette fusion entre littérature, cinéma et musique permet à Margaux Simone de créer un univers personnel où la Provence, la Californie et les émotions humaines se rejoignent. Avant que la nuitpromet ainsi un voyage sensoriel et émotionnel unique, fidèle à la vision de l’artiste.



Mathilde, Inspirée par la nouvelle génération d’artistes français(es), Mathilde vous emmène dans son univers artistique, un mélange de douceur et d’évasion. À travers ses paroles elle partage des histoires auxquelles tout le monde peut s’identifier et crée une atmosphère intimiste avec son public.



Entrée 10€ Adhérent gratuit Réservations sur portail-coucou.com .

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 96 32 09 leportailcoucou13@gmail.com

English :

Margaux Simone, singer-songwriter from Martigues, unveils her forthcoming album Avant que la nuit.

