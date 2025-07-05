Concert Maria de Buenos Aires Thionville

Concert Maria de Buenos Aires

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Dans la moiteur nocturne de Buenos Aires, María naît, danse et s’égare, muse blessée du tango, âme errante des faubourgs et des cabarets. Sa voix, traversée de désir et de révolte, épouse la ville jusqu’à s’y confondre. Entre rêve et réalité, danse et musique, Piazzolla tisse une fresque surréaliste où María, figure sacrée et damnée, incarne la passion et la renaissance du tango.

Distribution Astor Piazzolla, musique, Horacio Ferrer, livret, Victor Rouant, direction musicale, Paul-Emile Fourny, mise en scène, Cyrielle Leveque, scénographie, Patrick Meeüs, lumière

Maria, Patricia Illera

La Voz de un payador, Sam Taskinnen

El Duende, Noah Vannei

Production de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométroplole de MetzTout public

30 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

In the nocturnal humidity of Buenos Aires, María is born, dances and wanders, the wounded muse of tango, the wandering soul of the suburbs and cabarets. Her voice, shot through with desire and revolt, embraces the city to the point of merging with it. Between dream and reality, dance and music, Piazzolla weaves a surreal fresco in which María, a sacred and damned figure, embodies the passion and rebirth of tango.

Cast: Astor Piazzolla, music, Horacio Ferrer, libretto, Victor Rouant, musical direction, Paul-Emile Fourny, stage direction, Cyrielle Leveque, set design, Patrick Meeüs, lighting

Maria, Patricia Illera

La Voz de un payador, Sam Taskinnen

El Duende, Noah Vannei

Produced by the Opéra-Théâtre de l?Eurométroplole de Metz

German :

In der nächtlichen Schwüle von Buenos Aires wird María geboren, tanzt und verirrt sich, die verletzte Muse des Tangos, die wandernde Seele der Vorstädte und der Kabaretts. Ihre Stimme, die von Sehnsucht und Revolte durchdrungen ist, schmiegt sich an die Stadt, bis sie mit ihr verschmilzt. Zwischen Traum und Wirklichkeit, Tanz und Musik entwirft Piazzolla ein surrealistisches Fresko, in dem María, eine heilige und verdammte Figur, die Leidenschaft und die Wiedergeburt des Tangos verkörpert.

Besetzung: Astor Piazzolla, Musik, Horacio Ferrer, Libretto, Victor Rouant, Musikalische Leitung, Paul-Emile Fourny, Regie, Cyrielle Leveque, Bühnenbild, Patrick Meeüs, Licht

Maria, Patricia Illera

La Voz de un payador, Sam Taskinnen

El Duende, Noah Vannei

Produktion des Opéra-Théâtre de l’Eurométroplole in Metz

Italiano :

Nell’aria afosa della notte di Buenos Aires, María nasce, danza e vaga, musa ferita del tango, anima errante delle periferie e dei cabaret. La sua voce, attraversata dal desiderio e dalla rivolta, abbraccia la città fino a fondersi con essa. Tra sogno e realtà, danza e musica, Piazzolla tesse un affresco surreale in cui María, figura sacra e dannata, incarna la passione e la rinascita del tango.

Cast: Astor Piazzolla, musica, Horacio Ferrer, libretto, Victor Rouant, direttore musicale, Paul-Emile Fourny, direttore di scena, Cyrielle Leveque, scenografo, Patrick Meeüs, lighting designer

Maria, Patricia Illera

La Voz de un payador, Sam Taskinnen

El Duende, Noah Vannei

Prodotto dall’Opéra-Théâtre de l’Eurométroplole de Metz

Espanol :

En el húmedo aire nocturno de Buenos Aires nace, baila y deambula María, musa herida del tango, alma errante de arrabales y cabarets. Su voz, cargada de deseo y rebeldía, abraza la ciudad hasta fundirse con ella. Entre sueño y realidad, danza y música, Piazzolla teje un fresco surrealista en el que María, figura sagrada y maldita, encarna la pasión y el renacimiento del tango.

Reparto: Astor Piazzolla, música, Horacio Ferrer, libreto, Victor Rouant, director musical, Paul-Emile Fourny, director de escena, Cyrielle Leveque, escenógrafa, Patrick Meeüs, iluminador

María, Patricia Illera

La Voz de un payador, Sam Taskinnen

El Duende, Noah Vannei

Producido por la Opéra-Théâtre de l’Eurométroplole de Metz

L’événement Concert Maria de Buenos Aires Thionville a été mis à jour le 2025-07-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME