Concert Maria de Buenos Aires Thionville
Concert Maria de Buenos Aires Thionville jeudi 22 janvier 2026.
Concert Maria de Buenos Aires
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-01-22 20:00:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Dans la moiteur nocturne de Buenos Aires, María naît, danse et s’égare, muse blessée du tango, âme errante des faubourgs et des cabarets. Sa voix, traversée de désir et de révolte, épouse la ville jusqu’à s’y confondre. Entre rêve et réalité, danse et musique, Piazzolla tisse une fresque surréaliste où María, figure sacrée et damnée, incarne la passion et la renaissance du tango.
Distribution Astor Piazzolla, musique, Horacio Ferrer, livret, Victor Rouant, direction musicale, Paul-Emile Fourny, mise en scène, Cyrielle Leveque, scénographie, Patrick Meeüs, lumière
Maria, Patricia Illera
La Voz de un payador, Sam Taskinnen
El Duende, Noah Vannei
Production de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométroplole de MetzTout public
30 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
English :
In the nocturnal humidity of Buenos Aires, María is born, dances and wanders, the wounded muse of tango, the wandering soul of the suburbs and cabarets. Her voice, shot through with desire and revolt, embraces the city to the point of merging with it. Between dream and reality, dance and music, Piazzolla weaves a surreal fresco in which María, a sacred and damned figure, embodies the passion and rebirth of tango.
Cast: Astor Piazzolla, music, Horacio Ferrer, libretto, Victor Rouant, musical direction, Paul-Emile Fourny, stage direction, Cyrielle Leveque, set design, Patrick Meeüs, lighting
Maria, Patricia Illera
La Voz de un payador, Sam Taskinnen
El Duende, Noah Vannei
Produced by the Opéra-Théâtre de l?Eurométroplole de Metz
German :
In der nächtlichen Schwüle von Buenos Aires wird María geboren, tanzt und verirrt sich, die verletzte Muse des Tangos, die wandernde Seele der Vorstädte und der Kabaretts. Ihre Stimme, die von Sehnsucht und Revolte durchdrungen ist, schmiegt sich an die Stadt, bis sie mit ihr verschmilzt. Zwischen Traum und Wirklichkeit, Tanz und Musik entwirft Piazzolla ein surrealistisches Fresko, in dem María, eine heilige und verdammte Figur, die Leidenschaft und die Wiedergeburt des Tangos verkörpert.
Besetzung: Astor Piazzolla, Musik, Horacio Ferrer, Libretto, Victor Rouant, Musikalische Leitung, Paul-Emile Fourny, Regie, Cyrielle Leveque, Bühnenbild, Patrick Meeüs, Licht
Maria, Patricia Illera
La Voz de un payador, Sam Taskinnen
El Duende, Noah Vannei
Produktion des Opéra-Théâtre de l’Eurométroplole in Metz
Italiano :
Nell’aria afosa della notte di Buenos Aires, María nasce, danza e vaga, musa ferita del tango, anima errante delle periferie e dei cabaret. La sua voce, attraversata dal desiderio e dalla rivolta, abbraccia la città fino a fondersi con essa. Tra sogno e realtà, danza e musica, Piazzolla tesse un affresco surreale in cui María, figura sacra e dannata, incarna la passione e la rinascita del tango.
Cast: Astor Piazzolla, musica, Horacio Ferrer, libretto, Victor Rouant, direttore musicale, Paul-Emile Fourny, direttore di scena, Cyrielle Leveque, scenografo, Patrick Meeüs, lighting designer
Maria, Patricia Illera
La Voz de un payador, Sam Taskinnen
El Duende, Noah Vannei
Prodotto dall’Opéra-Théâtre de l’Eurométroplole de Metz
Espanol :
En el húmedo aire nocturno de Buenos Aires nace, baila y deambula María, musa herida del tango, alma errante de arrabales y cabarets. Su voz, cargada de deseo y rebeldía, abraza la ciudad hasta fundirse con ella. Entre sueño y realidad, danza y música, Piazzolla teje un fresco surrealista en el que María, figura sagrada y maldita, encarna la pasión y el renacimiento del tango.
Reparto: Astor Piazzolla, música, Horacio Ferrer, libreto, Victor Rouant, director musical, Paul-Emile Fourny, director de escena, Cyrielle Leveque, escenógrafa, Patrick Meeüs, iluminador
María, Patricia Illera
La Voz de un payador, Sam Taskinnen
El Duende, Noah Vannei
Producido por la Opéra-Théâtre de l’Eurométroplole de Metz
L’événement Concert Maria de Buenos Aires Thionville a été mis à jour le 2025-07-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME