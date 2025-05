Concert marial – Muespach, 1 juin 2025 17:00, Muespach.

Dimanche 2025-06-01 17:00:00

2025-06-01

Concert marial avec l’Ensemble vocal Arpège, sous la direction de Nikos Ibarra Mante

Chants sacrés à la Vierge

L’Ensemble vocal Arpège de Waldighoffen, est un chœur mixte qui compte actuellement une trentaine de passionnés de chant choral du Sundgau et de la région frontalière.

Depuis sa création en 1992, l’ensemble vocal s’est produit avec succès en Alsace, Bretagne, Franche-Comté, Moselle, Allemagne, Suisse et Autriche.

Le répertoire est composé de chants profanes, d’œuvres religieuses et de la liturgie orthodoxe, le tout faisant voyager de styles divers allant du XVIe siècle à notre époque.

Ce choeur partage régulièrement l’affiche avec d’autres chorales ou musiciens.

Pour ce concert les choristes auront à cœur de vous faire entendre des mélodies qui témoignent de l’universalité et de la proximité de Notre-Dame de tous les peuples.

C’est avec un programme varié à travers des œuvres de Brahms, Victoria, Lotti, Montserrat et des chants de la liturgie orthodoxe que les choristes vous invitent à ce moment musical dédié à la Vierge Marie.

Soucieuse de la qualité du chant choral a capella, cette chorale est également bien connue pour son ambiance, sa convivialité et sa joie de vivre.

Si le c(h)œur vous en dit et vous souhaitez découvrir les coulisses de cette chorale d’amateurs n’hésitez pas à rejoindre l’Ensemble vocal Arpège qui recrute ….

Répétitions le lundi de 20h à 22h à Hagenthal-le-Haut (un covoiturage est organisé)

Présidente Jeannine BURGER- envocarpege@orange.fr

Chef de choeur Nikos IBARRA MANTE

Facebook Ensemble vocal Arpège

35 rue du 1er Septembre

Muespach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 87 78 envocarpege@orange.fr

English :

Marian concert with the Ensemble vocal Arpège, conducted by Nikos Ibarra Mante

German :

Marienkonzert mit dem Vokalensemble Arpège, unter der Leitung von Nikos Ibarra Mante

Italiano :

Concerto mariano con l’Ensemble vocale Arpège, diretto da Nikos Ibarra Mante

Espanol :

Concierto mariano con el Ensemble vocal Arpège, dirigido por Nikos Ibarra Mante

