Concert Marie et Loukass Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Marie et Loukass
Bar associatif L'Ecurie 20 route du Bec d'Andaine Genêts Manche
23 janvier 2026 18:00:00
23:30:00
2026-01-23
Dîner-concert avec Marie et Loukass. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
