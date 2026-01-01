Concert Marie et Loukass Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Marie et Loukass

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 23:30:00

2026-01-23

Dîner-concert avec Marie et Loukass. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.

Réservation conseillée. .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

