Concert « Marie-Flore » Ex Aequo

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Marie-Flore plonge au cœur de l’amour et de la rupture avec Ex Aequo, un nouvel album intense où l’amour devient un duel.

À travers 11 chansons ciselées, elle explore ce moment où tout bascule, entre ironie mordante et mélancolie assumée. Son écriture, incisive et sans détour, transforme les tumultes sentimentaux en refrains percutants, des instantanés d’émotions brutes.

Ex Aequo oscille entre une énergie rock, inspirée du Velvet Underground, et des arrangements orchestraux ambitieux qui subliment l’émotion. Chaque titre est un équilibre entre force et fragilité, passion et retenue.

Artiste à part, Marie-Flore cultive le mystère tout en livrant une sincérité désarmante. Elle signe son album le plus personnel et audacieux, affirmant une vision musicale exigeante et une écriture à la fois universelle et poignante.

Chanson

Durée 1h30

Placement libre assis debout

Tarif assis 15€ à 25€

Tarif debout 12€ à 20€

Production 3C tour .

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Marie-Flore plunges into the heart of love and break-ups with Ex Aequo, an intense new album where love becomes a duel.

German :

Marie-Flore taucht mit Ex Aequo, einem neuen, intensiven Album, in dem die Liebe zum Duell wird, tief in das Herz der Liebe und der Trennung ein.

Italiano :

Marie-Flore si immerge nel cuore dell’amore e delle rotture con Ex Aequo, un nuovo intenso album in cui l’amore diventa un duello.

Espanol :

Marie-Flore se sumerge en el corazón del amor y las rupturas con Ex Aequo, un nuevo e intenso álbum en el que el amor se convierte en un duelo.

