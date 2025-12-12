Concert Marie Flore + Lou Nell Café Charbon Nevers

Concert Marie Flore + Lou Nell

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 23:30:00

2026-03-07

Concert au Café Charbon de Nevers le samedi 7 mars à 20h.

MARIE-FLORE

Entre ironie mordante et mélancolie assumée, Marie-Flore s’empare de l’amour, de ses tumultes et de son effritement. Des instants transformés en refrains percutants et dynamiques, dans une savante maîtrise de la passion et de la retenue. Un album personnel pour la chanteuse, à l’écriture pourtant universel. Cette vision musicale exigeante, elle se l’impose depuis ses débuts et son inoubliable album ‘Braquage’ ou son duo avec Julien Doré, Palmiers en Hiver. La fine fleur de la chanson française sur scène à Nevers !

LOU NELL

Au fond d’un cocon, dans un grenier poussiéreux mais rassurant, les chansons de Lou Nell s’écoutent à la lueur de la bougie. Des morceaux réconfortants, des petits sortilèges lancés par une douce sorcière qui a déjà partagé la scène avec Ben Mazué, Benjamin Biolay, Jeanne Added et Arthur H. Un talent qui n’attend qu’à s’épanouir. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

