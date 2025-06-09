Concert Marie-Flore Café Charbon Nevers Nevers

Concert Marie-Flore Café Charbon Nevers Nevers samedi 7 mars 2026.

Concert Marie-Flore

Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Marie-Flore plonge au cœur de l’amour et de la rupture avec Ex aequo, un nouvel album intense où l’amour devient un duel. À travers 11 chansons ciselées, elle explore ce moment où tout bascule, entre ironie mordante et mélancolie assumée. Son écriture, incisive et sans détour, transforme les tumultes sentimentaux en refrains percutants, des instantanés d’émotions brutes.

Ex aequo oscille entre une énergie rock brute, inspirée du Velvet Underground, et des arrangements orchestraux ambitieux qui subliment l’émotion. Chaque titre est un équilibre entre force et fragilité, passion et retenue.

Artiste à part, Marie-Flore cultive le mystère tout en livrant une sincérité désarmante.

Elle signe son album le plus personnel et audacieux, affirmant une vision musicale exigeante et une écriture à la fois universelle et poignante.

Sa tournée à travers la France a débuté en mars avec deux dates exceptionnelles à La Cigale les 23 et 24 mai à Paris et se prolongera sur l’automne et l’hiver, avec un passage à Nevers ! .

Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

