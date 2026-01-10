Concert Marie-Flore Sélestat

Concert Marie-Flore

Début : Vendredi 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

2026-02-06

Une artiste qui s’est hissée parmi les valeurs sûres de la chanson française. Tout public

Avec sa personnalité et sa capacité à ciseler des textes percutants, Marie-Flore a pris place dans les figures qui comptent dans la pop féminine française.

En 16 ans de carrière et cinq albums studios, elle a en effet su se faire remarquer par son subtil mélange de violence verbale et d’amour. La chanson QCC qui accompagne la sortie de son album Braquages en 2019 dépasse assez rapidement les 100 000 vues sur Youtube. Il est suivi du single Tout ou Rien qui se rapproche, lui, du million de vues.

Depuis, la chanteuse a fait du chemin avec l’album Je sais pas si ça va, une tournée couronnée de succès (Francofolies, Printemps de Bourges) et des collaborations avec deux de ses alter-egos masculins, Julien Doré et Benjamin Biolay.

Elle vient aux Tanzmatten pour défendre son nouvel album, sorti en 2025 Ex-aequo. Le verbe est y toujours soigné et Marie-Flore y fait démonstration de son talent de compositrice et de son don pour transformer une émotion en chanson, un sentiment en mélodie.

