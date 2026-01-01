Concert Marilou&P Yutz
Concert Marilou&P Yutz samedi 17 janvier 2026.
Concert Marilou&P
Rue de la Pépinière Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Venez découvrir les plus grands classiques de la musique à travers un concert live de reprises, interprétées avec passion par Marilou&P.
Au programme une ambiance chaleureuse, des morceaux que vous aimez, et l’occasion de passer un moment agréable entre amis ou en famille.Tout public
0 .
Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover music’s greatest classics in a live concert of covers, performed with passion by Marilou&P.
On the program: a warm atmosphere, songs you love, and the chance to spend some quality time with friends and family.
L’événement Concert Marilou&P Yutz a été mis à jour le 2026-01-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME