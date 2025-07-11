Concert Marion Rampal Le Volcan Le Havre

Concert Marion Rampal

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Song For Abbey

Song for Abbey est un hommage à la grande Abbey Lincoln, l’une des voix mémorables de la musique américaine du XXe siècle, artiste éclectique, chanteuse certes mais également comédienne, parolière, compositrice et militante des droits civiques afro-américains. Marion Rampal puise et plonge dans son répertoire pour redonner souffle à ces pépites swing, les envelopper de sa voix chaude, de son interprétation sur mesure et de son tempérament musical sûr. La chanteuse et songwriter française, récompensée en 2022 en tant qu’artiste vocale aux Victoires du Jazz, accompagnée de ses fidèles musiciens, reprend les titres phares autant que des morceaux plus confidentiels de cette figure inspirante. Caged Bird, Learning How To Listen, The Music Is The Magic… Elle propose des adaptations en français de certaines chansons et circule dans ses amours musicales de Dylan à Ferré, pour élargir le spectre de ce concert en forme de célébration enjouée.

Durée 1h30

Inscription obligatoire .

