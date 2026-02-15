CONCERT MARLA & THE COOL CHICKEN Lunel

CONCERT MARLA & THE COOL CHICKEN

Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Samedi 7 mars 2026 à 21 h, Espace Brassens à Lunel, concert solidaire animé par le groupe Marla & the cool chicken.

De la Nouvelle Orléans à Harlem, le groupe Marla & the Cool Chicken puise son inspiration dans les racines du swing, du blues et du gospel, en y mêlant l’énergie des big bands, pour proposer une musique festive taillée pour la danse, mais propre à séduire tout autant le spectateur qui aura le plaisir d’admirer quelques couples de danseurs issus d’une école de Swing et Lindy Hop. Ils animeront la soirée et proposeront une brève initiation pour ceux qui souhaiteront les rejoindre sur la piste !

Depuis 2017, en concert ou pour une soirée dansante, Marla & the Cool Chicken met l’accent sur le groove, alternant entre mélodies élégantes, rythmiques entraînantes et improvisations enlevées. L’Antenne Lunelloise de la Ligue contre le cancer a souhaité vous faire partager son enthousiasme pour ce groupe dynamique qui va vous faire voir la vie en bleu !

Ouverture des portes dès 20 h Buvette, assiettes composées salées, pâtisseries.

Entrée 18€ tarif spécial prévente 16 € via la billetterie Helloasso (accès vidéos youtube du groupe) et préachat assiettes composées 12 € (recommandé).

Lien vers Helloasso https://www.helloasso.com/associations/la-ligue-contre-le-cancer-comite-de-l-herault/evenements/lunel

Réservation également possible par téléphone pour les entrées, les assiettes, et pour réserver une table si vous venez en groupe.

NB le soir même paiement par chèque ou espèces. Pas de CB.

INFOS & RÉSERVATIONS 06 50 23 71 68 06 24 50 31 45 .

Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, March 7, 2026, 9pm, Espace Brassens, Lunel, solidarity concert by Marla & the cool chicken.

L’événement CONCERT MARLA & THE COOL CHICKEN Lunel a été mis à jour le 2026-02-12 par 34 OT PAYS DE LUNEL