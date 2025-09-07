Concert Marlène Alagna Les Copains’Live Musique Les Copains d’abord Louvie-Juzon

Concert Marlène Alagna Les Copains’Live Musique Les Copains d’abord Louvie-Juzon dimanche 7 septembre 2025.

Concert Marlène Alagna Les Copains’Live Musique

Les Copains d’abord 9 Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Et pour clôturer ce week-end anniversaire en beauté, retrouvez Marlène Alagna, artiste passionnée par le chant, la scène et l’écriture.

Elle évolue au sein de plusieurs formations mêlant variété française et internationale, revisitées avec des arrangements jazzy, soul ou R’n’B.

Une voix chaleureuse et une présence élégante pour une soirée tout en douceur et en émotion.

Réservation conseillée. .

Les Copains d’abord 9 Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 89 73

English : Concert Marlène Alagna Les Copains’Live Musique

German : Concert Marlène Alagna Les Copains’Live Musique

Italiano :

Espanol : Concert Marlène Alagna Les Copains’Live Musique

L’événement Concert Marlène Alagna Les Copains’Live Musique Louvie-Juzon a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées