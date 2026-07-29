Concert Marlon Magnée, La Femme + Marge DJ Set La Guinguette du Tube Seignosse

Informations pratiques

Seignosse

Concert Marlon Magnée, La Femme + Marge DJ Set

La Guinguette du Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le samedi 15 août, la Guinguette du Tube prend des airs de Before Festival Pagaille avec une soirée exceptionnelle Marlon Magnée (cofondateur de La Femme) en concert live sur la scène extérieure, suivi d’un DJ set de Marge dans le club du Tube.

Le samedi 15 août, la Guinguette du Tube prend des airs de Before Festival Pagaille avec une soirée exceptionnelle Marlon Magnée (cofondateur de La Femme) en concert live sur la scène extérieure, suivi d’un DJ set de Marge dans le club du Tube.

Une soirée entre rock, énergie brute et club culture, à vivre les pieds dans le sable avant de prolonger la nuit sur le dancefloor.

Au programme

Ouverture de la Guinguette 18h

Happy Hour 18h à 19h30

21h Concert de Marlon Magnée (scène extérieure)

À la suite du concert Marge DJ Set (club intérieur)

Gratuit, sur inscription https://my.weezevent.com/before-pagaille .

La Guinguette du Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Marlon Magnée, La Femme + Marge DJ Set

On Saturday, August 15, La Guinguette du Tube will take on the vibe of the Before Festival Pagaille with an exceptional evening: Marlon Magné (co-founder of La Femme) in a live concert on the outdoor stage, followed by a DJ set by Marge at the Tube club.

L’événement Concert Marlon Magnée, La Femme + Marge DJ Set Seignosse a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Seignosse