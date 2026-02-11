Concert Marm’Hit à la Locomotive La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans
Concert Marm’Hit à la Locomotive
La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme
2026-03-07 20:30:00
2026-03-07 22:30:00
2026-03-07
Membre actif du Front de Libération des Notes Sauvages, officiellement habilité à sortir à l’air libre des notes vivantes non apprivoisées, sans filet ni protection.
La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com
English :
Active member of the Front de Libération des Notes Sauvages, officially authorized to release untamed live notes into the open air, without net or protection.
