Concert « Marovoullé » Musée Stella Matutina Saint-Leu

Concert « Marovoullé » Musée Stella Matutina Saint-Leu samedi 20 septembre 2025.

Concert « Marovoullé » Samedi 20 septembre, 18h30 Musée Stella Matutina La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Groupe Marovoullé

Musée Stella Matutina 10 Allee des Flamboyants, 97424 Saint-Leu, France Saint-Leu 97424 La Réunion La Réunion 0262345960 https://museesreunion.fr/musee-stella-matutina Le musée propose un parcours dans l’histoire croisée du sucre et de l’île Bourbon, qui met en lumière les particularités culturelles et économiques de cette île de l’Océan Indien. Au XIXe siècle, La Réunion abandonne la culture du café pour se lancer dans celle de la canne. Il s’agit surtout d’une aventure humaine : les hommes et les femmes qui ont permis à cette agro-industrie d’exister, de se développer, d’innover, sont replacés au cœur du Musée, miroir de la société et de l’identité réunionnaises. Données historiques sur le peuplement, l’esclavage et l’engagisme, récits de vie, collections historiques, ethnographiques et techniques, objets insolites, vestiges industriels, témoignages des anciens travailleurs, documents d’archive donnent vie et relief à cette scénographie de la mémoire, avec le renfort des outils multimédias les plus récents. Le Musée consolide également sa vocation industrielle : description de l’évolution des techniques sucrières sur près de 200 ans, et des processus de fabrication représentés par les impressionnantes machines en place dans l’usine. Enfin, il propose d’aller à la rencontre des réunionnais en dehors des murs de l’établissement sucrier, à travers une balade-nostalgie dans le “temps lontan”, autour de la “boutik sinois” et du “car courant d’air”. Direction Musée Stella Matutina. En venant de Saint-Denis, Route des Tamarins, prendre la sortie Le Plate, faire les deux ronds points et prendre sortie Stella. En venant de Saint-Pierre, prendre sortie Stella

Journées européennes du patrimoine 2025

Marovoulle