Concert « Marry Me » Casino Biscarrosse
Casino 720 boulevard des Sables Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-05
Marry Me est un groupe de reprises pop 60’s de la région Bordelaise qui s’autorise parfois quelques flirts avec le monde moderne !
Réservation par téléphone .
Casino 720 boulevard des Sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 26 99 jodie.daquin@groupecogit.com
