Concert Mars Attack Audincourt
Tiers Lieu Culturel Le 5 Audincourt Doubs
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
2025-12-05
Mars Attack électrise le 5 avec un concert solo alliant puissance rock et émotion folk, entre compositions originales et reprises revisitées façon unplugged ! Laissez-vous emporter par son énergie communicative: une soirée musicale aussi sincère qu’enthousiasmante. .
Tiers Lieu Culturel Le 5 Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
