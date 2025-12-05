Concert Mars Attack Audincourt

Concert Mars Attack

Tiers Lieu Culturel Le 5 Audincourt

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

2025-12-05

Mars Attack électrise le 5 avec un concert solo alliant puissance rock et émotion folk, entre compositions originales et reprises revisitées façon unplugged ! Laissez-vous emporter par son énergie communicative: une soirée musicale aussi sincère qu’enthousiasmante. .

Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

