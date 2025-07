Concert Mars Vibes Céline Bishop et Débora Russ Saint-Dizier-en-Diois

Concert Mars Vibes Céline Bishop et Débora Russ Saint-Dizier-en-Diois samedi 2 août 2025.

Concert Mars Vibes Céline Bishop et Débora Russ

Grange Coolchic Saint-Dizier-en-Diois Drôme

Début : Samedi 2025-08-02 20:00:00

fin : 2025-08-02 23:59:00

2025-08-02

Concert de la pianiste Céline Bishop et de la chanteuse argentine Débora Russ, alliant tango argentin et chanson.

Grange Coolchic Saint-Dizier-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 04 41 49 celinebishop@yahoo.fr

English :

Concert by pianist Céline Bishop and Argentinian singer Débora Russ, combining Argentinian tango and song.

German :

Konzert der Pianistin Céline Bishop und der argentinischen Sängerin Débora Russ, bei dem argentinischer Tango und Chanson miteinander verbunden werden.

Italiano :

Concerto della pianista Céline Bishop e della cantante argentina Débora Russ, che combinano tango argentino e canzone.

Espanol :

Concierto de la pianista Céline Bishop y la cantante argentina Débora Russ, que combina tango argentino y canción.

