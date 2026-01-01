Concert Marseille City Invasion Le Spot Live Curnier

Concert Marseille City Invasion

Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier Drôme

Début : 2026-01-24 21:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

La Sale défaite présente La Sale Défaite présente Wake The Dead + SALVATION + DEAD IN L.A

Restauration sur place

Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 spotdesbaronnies@gmail.com

La Sale défaite presents La Sale Défaite presents Wake The Dead + SALVATION + DEAD IN L.A

Catering on site

