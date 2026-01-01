Concert Marseille City Invasion Le Spot Live Curnier
Concert Marseille City Invasion Le Spot Live Curnier samedi 24 janvier 2026.
Concert Marseille City Invasion
Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 21:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
La Sale défaite présente La Sale Défaite présente Wake The Dead + SALVATION + DEAD IN L.A
Restauration sur place
.
Le Spot Live 1995 Route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 spotdesbaronnies@gmail.com
