CONCERT MARTA PROJECT B. SOUL TRIO Sète

1 quai Maximim Licciardi Sète Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
2025-10-16
B.Soul Trio réunit trois musiciens d’exception pour un concert groovy et énergique Gabriel Fernandez aux saxophones, Emmanuel Beer à l’orgue Hammond accompagné de sa mythique cabine Leslie, et Lionel Martinez à la batterie.Une formation redoutable d’efficacité, portée par un son à la fois chaud, rythmé et résolument jazz.Informations pratiques Réservation au 06 82 25 51 96 ou surhttps://www.martaproject.com/event-details/marta-jazz-club-b-soul-trio .
1 quai Maximim Licciardi Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 25 51 96 marta.project7@gmail.com
