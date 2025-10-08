CONCERT MARTA PROJECT JIM SNIDERO Sète

CONCERT MARTA PROJECT JIM SNIDERO Sète mercredi 8 octobre 2025.

CONCERT MARTA PROJECT JIM SNIDERO

503 Boulevard Pierre Mendès Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Laissez-vous emporter par un concert de jazz new-yorkais au sommet avec le saxophoniste et compositeur Jim Snidero, figure incontournable de la scène internationale.Plébiscité par la presse Downbeat Magazine le qualifie d’ incroyablement virtuose, d’une tendre musicalité et The Guardian d’ improvisateur aussi époustouflant qu’agréable il compte plus de 10 millions d’écoutes sur Spotify et a été élu 5ᵉ saxophoniste de l’année 2024 par le célèbre magazine Downbeat.Complice des plus grands (Mingus Big Band, Frank Sinatra, Eddie Palmieri…), ce maître du sax alto partage la scène avec un quartet d’exception Olivier Truchot (piano), Sam Favreau (contrebasse) et Valentin Jam (batterie).Une soirée idéale pour découvrir, en live, tout ce que le jazz a de plus vibrant et de plus authentique.Réservation en ligne ici. .

503 Boulevard Pierre Mendès Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 25 51 96 marta.project7@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT MARTA PROJECT JIM SNIDERO Sète a été mis à jour le 2025-09-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE