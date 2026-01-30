Concert Martha Argerich et Lahav Shani Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Martha Argerich et Lahav Shani

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 20h30. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 82 EUR

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Ils avaient enchanté Aix avec leur duo de pianos en 2023 Martha Argerich et Lahav Shani reviennent en version concerto cette fois, l’une toujours au piano, l’autre à la baguette.

Les collaborations entre Martha Argerich et Lahav Shani se multiplient, ce dernier invitant très volontiers la légende du piano argentine à jouer avec les diverses formations qu’il dirige. Shani a en effet plusieurs cordes à son arc celui qui a commencé à se produire d’abord comme contrebassiste est vite devenu à la fois pianiste soliste et chef d’orchestre, une carrière pour laquelle il a bénéficié du soutien de Daniel Barenboim.



Il dirige son nouvel orchestre, le Philharmonique de Munich, en ouverture de la résidence de l’ensemble au festival. Et Martha Argerich, après avoir donné le Premier Concerto de Beethoven l’année dernière, se tourne cette fois vers le Deuxième. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 13 20 13

English :

After enchanting the audience with their piano duo in 2023, Martha Argerich and Lahav Shani are back again, for a concerto this time, one on piano as the other conducts.

