CONCERT MARTÍN CASILDO FLORES Florac Trois Rivières mardi 16 septembre 2025.
Participation libre
Un voyage musical aux accents bohèmes, avec le guitariste et chanteur Martín Casildo Flores. Ambiance conviviale et restauration mexicaine proposée sur place.
Participation à prix libre.
11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
English :
A musical voyage with a Bohemian accent, with guitarist and singer Martín Casildo Flores. Friendly atmosphere and Mexican food available on site.
Participation free of charge.
German :
Eine musikalische Reise mit böhmischen Akzenten, mit dem Gitarristen und Sänger Martín Casildo Flores. Gesellige Atmosphäre und mexikanische Speisen, die vor Ort angeboten werden.
Teilnahme zu freien Preisen.
Italiano :
Un viaggio musicale dal sapore boemo, con il chitarrista e cantante Martín Casildo Flores. Atmosfera amichevole e cibo messicano disponibile in loco.
Partecipazione gratuita.
Espanol :
Un viaje musical con sabor bohemio, con el guitarrista y cantante Martín Casildo Flores. Ambiente acogedor y comida mexicana disponible in situ.
Participación gratuita.
