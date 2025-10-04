Concert Martin Jaspard Piano en Valois 2025 Église Saint-Paul de ma campagne Angoulême
Concert Martin Jaspard Piano en Valois 2025 Église Saint-Paul de ma campagne Angoulême samedi 4 octobre 2025.
Concert Martin Jaspard Piano en Valois 2025
Église Saint-Paul de ma campagne 2 Bd Jean Moulin Angoulême Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-04 20:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Magistral et bouleversant ! Un son rond et puissant en parfaite maitrise des nuances. Martin Jaspard explore avec ce programme toute la richesse narrative du piano romantique.
Église Saint-Paul de ma campagne 2 Bd Jean Moulin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
English :
Magistral and overwhelming! A round, powerful sound with perfect mastery of nuances. With this program, Martin Jaspard explores the narrative richness of Romantic piano.
German :
Meisterhaft und erschütternd! Ein runder und kraftvoller Ton in perfekter Beherrschung der Nuancen. Martin Jaspard erkundet mit diesem Programm den ganzen erzählerischen Reichtum des romantischen Klaviers.
Italiano :
Magistrale e travolgente! Un suono rotondo e potente con una perfetta padronanza delle sfumature. Con questo programma, Martin Jaspard esplora tutta la ricchezza narrativa del pianoforte romantico.
Espanol :
¡Magistral y sobrecogedor! Un sonido redondo y poderoso con un perfecto dominio de los matices. Con este programa, Martin Jaspard explora toda la riqueza narrativa del piano romántico.
