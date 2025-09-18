Concert Martine boude Auberge des 3 ruisseaux / La Casa Matta Combovin
Concert Martine boude Auberge des 3 ruisseaux / La Casa Matta Combovin jeudi 18 septembre 2025.
Concert Martine boude
Auberge des 3 ruisseaux / La Casa Matta 15 Grande Rue Combovin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 20:30:00
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Vagabondage musical parmi les grands titres de la chanson française… De Vian à Bashung, de Piaf à Gainsbourg, jusqu’aux Rita Mitsouko.
.
Auberge des 3 ruisseaux / La Casa Matta 15 Grande Rue Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes casamatta.contact@gmail.com
English :
A musical journey through the great songs of French chanson… From Vian to Bashung, from Piaf to Gainsbourg, to Les Rita Mitsouko.
German :
Musikalische Vagabondage durch die großen Titel des französischen Chansons… Von Vian bis Bashung, von Piaf bis Gainsbourg, bis hin zu den Rita Mitsouko.
Italiano :
Un viaggio musicale attraverso le grandi canzoni della chanson francese… Da Vian a Bashung, da Piaf a Gainsbourg, fino a Rita Mitsouko.
Espanol :
Un viaje musical a través de las grandes canciones de la chanson francesa… De Vian a Bashung, de Piaf a Gainsbourg, pasando por Les Rita Mitsouko.
L’événement Concert Martine boude Combovin a été mis à jour le 2025-08-30 par Valence Romans Tourisme