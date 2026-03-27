Concert Martine fait du Rock Coudray-au-Perche
Concert Martine fait du Rock Coudray-au-Perche vendredi 17 avril 2026.
Concert Martine fait du Rock
2 6 avenue Saint Exupéry Coudray-au-Perche Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Martine a grandi, Martine est vénère, MARTINE FAIT DU ROCK vendredi 17 avril à 21h.
avec en première partie à 20h la boîte noire.
Au son du Perche vous présente ; charcut, fromage et Rock n roll !
Restauration sur place I ouverture des portes à 19h.
Réservation conseillée I Entrée à prix libre.
Martine a grandi, Martine est vénère, MARTINE FAIT DU ROCK vendredi 17 avril à 21h.
avec en première partie à 20h la boîte noire.
Au son du Perche vous présente ; charcut, fromage et Rock n roll !
Restauration sur place I ouverture des portes à 19h.
Réservation conseillée I Entrée à prix libre. .
2 6 avenue Saint Exupéry Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 02 48 mairie.authonduperche@wanadoo.fr
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English :
Martine has grown up, Martine is venereous, MARTINE FAIT DU ROCK Friday April 17 at 9pm.
opening act at 8pm: la boîte noire.
Au son du Perche presents; charcut, cheese and rock n roll!
Catering on site I doors open at 7pm.
Reservations recommended I Admission free.
L’événement Concert Martine fait du Rock Coudray-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE
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