Concert Martine fait du Rock

2 6 avenue Saint Exupéry Coudray-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Martine a grandi, Martine est vénère, MARTINE FAIT DU ROCK vendredi 17 avril à 21h.

avec en première partie à 20h la boîte noire.

Au son du Perche vous présente ; charcut, fromage et Rock n roll !

Restauration sur place I ouverture des portes à 19h.

Réservation conseillée I Entrée à prix libre.

Martine a grandi, Martine est vénère, MARTINE FAIT DU ROCK vendredi 17 avril à 21h.

avec en première partie à 20h la boîte noire.

Au son du Perche vous présente ; charcut, fromage et Rock n roll !

Restauration sur place I ouverture des portes à 19h.

Réservation conseillée I Entrée à prix libre. .

2 6 avenue Saint Exupéry Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 02 48 mairie.authonduperche@wanadoo.fr

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English :

Martine has grown up, Martine is venereous, MARTINE FAIT DU ROCK Friday April 17 at 9pm.

opening act at 8pm: la boîte noire.

Au son du Perche presents; charcut, cheese and rock n roll!

Catering on site I doors open at 7pm.

Reservations recommended I Admission free.

L’événement Concert Martine fait du Rock Coudray-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE