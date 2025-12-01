Concert Maruja + Zonbi Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Maruja + Zonbi

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Maruja Punk Jazz

Rares sont les fois où le free jazz côtoie le post-punk. Avec un sax transcendant, des boucles de guitares tordues et une floraison de basses psychés, Maruja nous montre à quel point cette surprenante combinaison peut être exaltante. Tout droit venu de Manchester, on peut facilement inscrire le groupe dans la lignée de celles et ceux qui dépoussièrent le rock anglais comme Shame, Squid ou encore IDLES. Maruja va même encore plus loin dans la fusion des genres à coup de breakbeat et d’un flow de paroles rap à la Rage Against the Machine. Entre moments de violences et ambiance jazzy, leurs sons dégagent une intensité viscérale, alimentée par une maîtrise implacable de l’improvisation.

Zonbi Punk Jazz

Fondé en 2024 par Dimitri Milbrun, Shion Iwata, Achille Bof et rejoint par Simon Harel et Tom Dalib, ZONBI est né de la volonté de fusionner l’urgence du punk/post-punk, la liberté du free-jazz et l’énergie brute de la musique racine haïtienne.

Au cœur du groupe, le saxophone crache des incantations dissonantes en dialogue avec les rythmes puissant et frénétique du duo basse/ batterie. Les textes de Dimitri Milbrun, chantés en créole, invoquent les ancêtres, dénoncent l’oubli et convoquent l’Histoire à travers des images brûlantes. Un zonbi, dans la culture haïtienne, est un être privé de son âme, condamné à errer entre deux mondes. ZONBI hurle son insoumission. Leur musique ne cherche pas à plaire, mais à secouer, à réveiller, à hanter.

Chaque concert est une cérémonie une transe sonore, un cri d’insou- mission. Un hommage à la cérémonie du Bois des Caïmans, cérémonie qui scellera à tout jamais, le destin d’Haïti.

Réservation obligatoire .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

English : Concert Maruja + Zonbi

L’événement Concert Maruja + Zonbi Le Havre a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie