Concert Marvon’Up à L’Echoppe (Boyardville) Boyardville Saint-Georges-d’Oléron

Concert Marvon’Up à L’Echoppe (Boyardville) Boyardville Saint-Georges-d’Oléron jeudi 29 mai 2025.

Concert Marvon’Up à L’Echoppe (Boyardville)

Boyardville 34 rue des Hippocampes Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-05-29 21:00:00

fin : 2025-05-29 23:30:00

Date(s) :

2025-05-29 2025-08-10

Soirée FUNK-DISCO bien dansante avec du groove dans chaque oreille !

.

Boyardville 34 rue des Hippocampes Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 62 88 contact@lechoppe-oleron.fr

English : Marvon’Up concert at L’Echoppe (Boyardville)

A FUNK-DISCO party with groove in every ear!

German : Marvon’Up-Konzert in L’Echoppe (Boyardville)

Gut tanzbarer FUNK-DISCO-Abend mit Groove in jedem Ohr!

Italiano :

Una festa FUNK-DISCO con il groove in ogni orecchio!

Espanol : Concierto de Marvon’Up en L’Echoppe (Boyardville)

¡Una fiesta FUNK-DISCO con groove en cada oreja!

L’événement Concert Marvon’Up à L’Echoppe (Boyardville) Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-05-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes